Cortes de luz: Solano y Quilmes Oeste, entre las zonas más afectadas

La Defensoría del Pueblo de Quilmes advirtió sobre un aumento de los reclamos de vecinos contra la empresa Edesur, a raíz de los reiterados cortes de luz y de las fuertes subas registradas en las facturas del servicio.

Según señalaron desde el organismo, las quejas se multiplicaron en las últimas semanas y reflejan una situación que genera preocupación entre las familias, especialmente por el impacto que tienen los incrementos tarifarios sobre los hogares.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo, San Francisco Solano y Quilmes Oeste aparecen como las zonas más afectadas por los inconvenientes vinculados al servicio eléctrico.

Desde el organismo remarcaron que los reclamos están relacionados principalmente con interrupciones reiteradas del suministro y boletas que, para muchas familias, se vuelven difíciles de afrontar.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo puso el foco en la situación que atraviesan los usuarios de Edesur y llamó a visibilizar los problemas registrados en distintos barrios de Quilmes.