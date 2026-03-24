Cortes programados de agua en la región: dónde y cuándo

La empresa AySA informó que continúa avanzando con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda el área de concesión, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las redes de agua potable. En ese marco, dio a conocer un cronograma de trabajos que se llevarán a cabo entre el martes 24 y el jueves 27 de marzo, y que podrían generar afectaciones temporales en el servicio en distintos distritos del sur del conurbano bonaerense.

Para este martes 24 de marzo, las tareas se concentrarán en Florencio Varela, donde podrían registrarse inconvenientes en el suministro entre las 9 y las 18 horas. Las zonas alcanzadas comprenden las localidades de Villa San Luis y Villa Brown, dentro del perímetro delimitado por las calles 1332, avenida Eva Perón, ruta provincial 53, y las calles 1422, 1423, 1432, 1435, 1438, 1433, 1348 y 1323.

En tanto, entre el miércoles 25 y el jueves 27 de marzo, los trabajos se extenderán a otros distritos. En Lanús, las localidades de Remedios de Escalada, Lanús Este y Oeste podrían verse afectadas en el mismo horario, de 8 a 18. El área involucrada está comprendida por las calles Castro Barros, avenida Hipólito Yrigoyen, Balbastro, avenida Rosales, Ferreyra, Manuel Castro, Marraspin, Maspero y 2 de Mayo.

Asimismo, en Avellaneda, las tareas impactarán en Wilde y Villa Domínico durante esos mismos días y franja horaria, dentro del radio formado por las calles Tres Arroyos, Coronel Olmos, Baradero y Las Flores.

Por su parte, en Quilmes, las obras se desarrollarán únicamente los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo. Allí, las zonas de Don Bosco y Bernal, tanto Este como Oeste, podrían experimentar interrupciones en el servicio entre las 8 y las 18, en el perímetro comprendido por Belgrano, Zapiola, avenida Los Quilmes, Pilcomayo, General Levalle y avenida San Martín.