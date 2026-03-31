Cortes programados de agua en la región: dónde y cuándo

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que continúa avanzando con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda el área de concesión, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las redes de agua potable.

En ese marco, la compañía dio a conocer un cronograma de trabajos que podrían generar afectaciones temporales en el servicio en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense durante los últimos días de marzo y el inicio de abril.

Entre el martes 31 de marzo y el jueves 1 de abril, las tareas se concentrarán en el partido de Lanús, donde podrían registrarse inconvenientes en el suministro entre las 8 y las 18. Las zonas alcanzadas incluyen Remedios de Escalada, Lanús Este y Lanús Oeste, dentro del perímetro delimitado por las avenidas Rosales e Hipólito Yrigoyen, y las calles Balbastro, Castro Barros, 2 de Mayo, Maspero, Marraspin, Manuel Castro y Ferreyra.

Por otra parte, el martes 31 de marzo los trabajos se trasladarán al partido de Florencio Varela, afectando a los barrios Villa San Luis y Villa Brown. En este caso, las tareas se desarrollarán entre las 9 y las 18, en el radio comprendido por la calle 1332, la avenida Eva Perón, la ruta provincial 53 y diversas arterias aledañas como las calles 1422, 1423, 1432, 1435, 1438, 1433, 1348 y 1323.

Finalmente, el miércoles 1 de abril las intervenciones continuarán en Florencio Varela, alcanzando a las localidades de San Juan Bautista, Villa Santa Rosa y Gobernador Julio Costa. El área afectada estará delimitada por las calles 550, 523, 560, 521, las avenidas Humahuaca y Novak, la diagonal Los Tilos y las calles 527, 532 y 531, en el mismo horario de 9 a 18.