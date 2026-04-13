Cortes programados de agua en Varela, Lanús y Avellaneda: dónde y cuándo

La empresa AySA informó que continúa avanzando con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda el área de concesión, con una serie de trabajos programados que podrían generar afectaciones temporales en el servicio de agua potable en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo al cronograma oficial, el martes 14 de abril de 2026 se realizarán tareas en el partido de Florencio Varela, que impactarán en las localidades de San Juan Bautista, Villa Santa Rosa y Gobernador Julio Costa. Las obras se desarrollarán entre las 9 y las 18 horas, dentro del radio delimitado por las avenidas Humahuaca y Novak, y las calles 521, 523, 550 y 560. Durante ese lapso, se podría registrar baja presión o interrupciones en el suministro.

En tanto, entre el martes 14 y el jueves 16 de abril, los trabajos se extenderán al partido de Lanús, abarcando las zonas de Remedios de Escalada, Lanús Este y Lanús Oeste. Las tareas se llevarán a cabo de 8 a 18 horas, en el área comprendida por Castro Barros, avenida Hipólito Yrigoyen, Balbastro, avenida Rosales, Ferreyra, Manuel Castro, Marraspin y 20 de Septiembre.

El mismo cronograma se aplicará en el partido de Avellaneda, donde habrá intervenciones en la localidad de Wilde, dentro del perímetro de las calles avenida Onzari, General Heredia, Coronel Lynch y Cangallo. Asimismo, también se verán alcanzadas las zonas de Avellaneda Centro y Gerli, en el área delimitada por San Juan, Limay, Crisólogo Larralde, Tres Sargentos, Camino General Belgrano, Coronel Lacarra y Bustamante.