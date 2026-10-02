Cortes y baja presión: qué pasará con el agua este domingo en Quilmes

El servicio de agua potable podría faltar este domingo debido a tareas que llevará a cabo en la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en la localidad de Bernal, que actualmente abastece a más de 3,5 millones de personas.

El operativo tendrá como objetivo realizar una limpieza integral de la torre de toma y verificar su estado estructural, con el propósito de garantizar el correcto ingreso del agua al proceso de potabilización. Los trabajos permitirán mejorar la capacidad del caudal captado y optimizar el consumo energético de la planta.



La torre de toma se encuentra a unos 2.400 metros de la costa del Río de la Plata y cuenta con una estructura de base hexagonal provista de rejas, cuya función es impedir el ingreso de grandes sólidos y sedimentos que puedan afectar el proceso de potabilización.

A través de esta estructura, la Planta General Belgrano recibe aproximadamente 1.860.000 metros cúbicos de agua cruda por día. El agua es trasladada mediante un conducto de hormigón hasta las instalaciones donde se realiza su potabilización y posterior distribución.

Las tareas estarán a cargo de un equipo de buceo especializado que trabajará desde embarcaciones. Los operarios realizarán la limpieza de manera manual y, al mismo tiempo, llevarán adelante una inspección del estado de la estructura.

Debido a las características del operativo, será necesario detener temporalmente el funcionamiento de la Planta General Belgrano y de las estaciones elevadoras que dependen de ella. Esta situación podría generar una afectación en el bombeo y en el normal funcionamiento del servicio de agua potable.

Según se informó, la posible disminución o interrupción del servicio podría registrarse desde la mañana del domingo 4 de octubre hasta las primeras horas de la noche, con impacto en algunas localidades de Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y La Matanza, además de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio se normalizará de manera progresiva una vez finalizados los trabajos y restablecido el funcionamiento de las instalaciones.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios realizar un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas. Aquellos hogares que cuentan con tanque de reserva domiciliario podrán disponer del agua almacenada, siempre que hagan un uso racional durante el período de afectación.

El operativo fue programado con carácter preventivo y busca mantener las condiciones de seguridad y funcionamiento de una de las principales instalaciones de abastecimiento de agua del área metropolitana.