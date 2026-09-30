Créditos con tasa bonificada: Quilmes lanza una nueva herramienta para emprendedores

La intendenta Interina de Quilmes, Eva Mieri, participó de la reunión de firma de convenios con Provincia Microcréditos, que en esta oportunidad y por primera vez, el Municipio aportará 15.000.000 de pesos para subsidiar la tasa de créditos destinados a emprendedoras y emprendedores del distrito, lo que permitirá facilitar el acceso al financiamiento productivo de trabajadoras y trabajadores independientes y pequeños emprendimientos, acompañando la actividad económica local, el empleo y las oportunidades de desarrollo.

"Dimos un paso importante para acompañar a quienes todos los días trabajan, producen y llevan adelante sus propios proyectos en Quilmes. Por primera vez firmamos en Gobernación, un convenio con Provincia Microcréditos para facilitar el acceso a créditos con una tasa bonificada para emprendedoras y emprendedores de nuestra ciudad. Sabemos las dificultades que atraviesan muchos emprendedores para acceder al financiamiento que necesitan para sostener sus proyectos, comprar insumos, incorporar herramientas o hacer nuevas inversiones. Por eso creemos en un Estado que acompañe a quienes trabajan y producen, facilitando el acceso a recursos que muchas veces son difíciles de conseguir. Queremos que quienes emprenden en Quilmes sepan que cuentan con un Municipio que está cerca y que busca generar condiciones para que sus proyectos puedan desarrollarse y aportar también al crecimiento de nuestra ciudad", sostuvo Eva.

El convenio, que se firmó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en calle 6 entre 51 y 53, en La Plata, tiene las siguientes características:

-Aporte municipal de 15.000.000 de pesos destinados al subsidio de tasa.

-Financiamiento: Banco Provincia y Provincia Microcréditos habilitan un cupo especial a partir del aporte municipal, destinado a proyectos preseleccionados.

-Bonificación: reducción de 13 puntos porcentuales de la tasa para emprendimientos liderados por varones y de 15 puntos porcentuales para los liderados por mujeres.

-Tasa de referencia informada: 50% TNA para el destino Capital de Trabajo.

-Vigencia: dos años desde la firma o hasta agotar el cupo.

La línea de convenios municipales fue creada en 2020 como una herramienta de articulación entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los gobiernos locales, el Banco Provincia y Provincia Microcréditos. El aporte de los municipios permite reducir el costo del financiamiento para emprendimientos de su jurisdicción.