Crisis en la UNAJ: más de 33 mil estudiantes y presupuesto congelado

El Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela resolvió por unanimidad declarar la emergencia presupuestaria de la institución ante el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil y la insuficiencia de recursos para afrontar la demanda académica y administrativa.

La decisión fue tomada en un contexto marcado por la caída del financiamiento en términos reales, las demoras en el envío de partidas y el incremento de gastos operativos, una situación que, según señalaron desde la universidad, compromete el funcionamiento cotidiano de la casa de estudios.

Desde la UNAJ explicaron que actualmente la institución sostiene sus actividades con el mismo presupuesto real que en 2023, aunque con una matrícula considerablemente mayor. En la actualidad, la universidad cuenta con más de 33.000 estudiantes regulares, lo que representa un aumento de 5.000 alumnos respecto del año pasado.

A ese escenario se suma el fuerte crecimiento del ingreso de nuevos estudiantes. Durante el ciclo lectivo 2026, la universidad recibió a más de 7.500 ingresantes, una cifra que supera en casi 1.500 alumnos a la registrada en 2025.

Más estudiantes, mismos recursos

La resolución aprobada por el Consejo Superior expone la tensión que atraviesan las universidades públicas frente al desfasaje entre el crecimiento de la demanda educativa y la falta de actualización presupuestaria.

En ese marco, desde la UNAJ advirtieron que la situación repercute directamente en la posibilidad de garantizar en condiciones adecuadas el desarrollo de clases, el sostenimiento de áreas administrativas, los servicios de apoyo a estudiantes y el funcionamiento general de la institución.

La declaración de emergencia presupuestaria busca visibilizar el escenario que atraviesa la universidad y alertar sobre la necesidad de mayor acompañamiento financiero para sostener la actividad académica en una de las casas de estudio con mayor crecimiento del conurbano bonaerense.

La UNAJ, ubicada en Florencio Varela, se consolidó en los últimos años como una de las universidades públicas de referencia en la región, con una matrícula en expansión y una fuerte inserción territorial.