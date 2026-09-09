Cuándo es el próximo feriado en Argentina y cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Quedan pocos feriados en Argentina antes de que termine 2026. El calendario nacional contempla, durante los últimos meses del año, jornadas inamovibles, feriados trasladables y un día no laborable con fines turísticos que impactarán tanto en la actividad comercial como en el turismo y la organización de las jornadas laborales.

Después de un septiembre sin asuetos nacionales, el próximo descanso llegará en octubre y permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Feriado de octubre: cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Como este año el feriado cae lunes, no será necesario trasladarlo. De esta manera, se formará un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

La fecha está contemplada entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399.

Será el primer fin de semana largo nacional desde agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

Cabe aclarar que durante septiembre aparecen fechas como el Día del Maestro, el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, pero ninguna constituye un feriado nacional. En esos casos, la suspensión de clases queda sujeta a las disposiciones de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.

Los próximos fines de semana largos de 2026

Después del descanso de octubre, todavía quedarán otras oportunidades para disfrutar de fines de semana extendidos antes de finalizar el año.

Las principales fechas son:

10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21 al 23 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. 5 al 8 de diciembre: posible fin de semana de cuatro días por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María.

posible fin de semana de cuatro días por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María. 25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por Navidad.

Feriado de noviembre: el Día de la Soberanía Nacional

En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional tiene como fecha original el viernes 20. Sin embargo, en 2026 se trasladará al lunes 23 de noviembre.

De esta manera, el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 conformarán un nuevo fin de semana largo de tres días, ideal para organizar una escapada o una actividad turística.

Diciembre tendrá un fin de semana de cuatro días

Diciembre ofrecerá una de las mayores oportunidades de descanso del último tramo del año.

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

Si el empleador concede el día no laborable del lunes 7, será posible unirlo con el sábado 5, el domingo 6 y el feriado del martes 8. Así, se podrá formar un período de cuatro días consecutivos de descanso.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un feriado nacional, el carácter de día no laborable implica condiciones diferentes para trabajadores del sector privado, por lo que su aplicación depende del empleador.

Navidad: el último fin de semana largo del año

El último feriado nacional de 2026 llegará con Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Al caer viernes, la fecha permitirá formar un fin de semana largo junto con el sábado 26 y el domingo 27. Será así la última oportunidad del año para disfrutar de tres días consecutivos de descanso a nivel nacional.

Con estas fechas, el calendario de feriados de los últimos meses de 2026 todavía ofrece varias alternativas para organizar viajes, escapadas y actividades familiares antes de la llegada del nuevo año.