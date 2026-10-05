Cuatro años de prisión para un policía de Lanús por distribución y tenencia de material de abuso infantil

Un hombre de 32 años que se desempeñaba en la Policía Local de Lanús y que está domiciliado en Ezpeleta fue condenado a cuatro años de prisión en el marco de un juicio por delitos vinculados con la distribución y tenencia de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas.

Se trata de Joan Cristian Solano Garnica, quien fue hallado responsable de los delitos de distribución y tenencia de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, en concurso real y en calidad de autor.

Por el momento, el Tribunal no dio a conocer los fundamentos de la sentencia, por lo que resta conocer los argumentos utilizados para determinar la responsabilidad penal del acusado y establecer la pena de cuatro años de prisión.

La investigación por la distribución de videos

Uno de los hechos analizados durante el debate ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando Solano Garnica habría distribuido a través de Facebook Messenger dos videos que contenían representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o exhibición de genitales, en un contexto de violencia sexual.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, las acciones fueron vinculadas con cuentas de Facebook asociadas al correo electrónico y al número telefónico del acusado. Además, los investigadores establecieron que se habría utilizado una conexión de Internet correspondiente al domicilio que Solano Garnica tenía en Ezpeleta.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena, quien presentó las pruebas incorporadas durante el proceso.

El allanamiento en Ezpeleta

Otro de los hechos investigados tuvo lugar el 12 de noviembre de 2024, cuando se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, en Ezpeleta.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular, que posteriormente fue sometido a una pericia informática.

Según el informe técnico incorporado a la causa y expuesto durante el debate, en el dispositivo se encontraron seis imágenes que involucraban representaciones de menores de entre 13 y 18 años en actividades sexuales explícitas, en un contexto de abuso sexual infantil.

Además, los peritos detectaron en el teléfono un intercambio de mensajes atribuido al acusado, en el que habría manifestado intenciones de realizar pruebas con niñas de 8 o 9 años.

Con las pruebas incorporadas al debate y la acusación presentada por la fiscalía, el Tribunal resolvió condenar a Solano Garnica a cuatro años de prisión. Ahora resta conocer los fundamentos completos de la sentencia para determinar cómo fueron valorados los elementos incorporados durante el juicio.