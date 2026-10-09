Cuatro delincuentes armados asaltaron a un chofer y le vaciaron la cuenta bancaria

Un chofer de transporte de pasajeros fue víctima de un violento asalto a mano armada en Quilmes Oeste, donde cuatro delincuentes lo emboscaron, le robaron sus pertenencias y lo obligaron a entregar las claves de acceso a sus cuentas bancarias para transferir el dinero disponible.

El hecho ocurrió el miércoles, pasadas las 19.30, en la intersección de La Rioja y Joaquín V. González. Según trascendió, el trabajador había llegado al lugar para buscar a un pasajero que había solicitado el servicio.

En ese momento, uno de los sospechosos se acercó al vehículo, mientras que otros tres delincuentes encapuchados y armados aparecieron para sorprender al conductor. Bajo amenazas, le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular.

Sin embargo, el robo no terminó allí. Los asaltantes intimidaron al chofer para que les revelara la contraseña de su cuenta de Mercado Pago y, una vez que obtuvieron los datos de acceso, realizaron múltiples transferencias hacia una cuenta propia, con las que se apoderaron de los fondos disponibles.

Le robaron el celular y pidieron dinero a sus contactos

Después del asalto, los delincuentes continuaron utilizando el teléfono robado para contactar a personas de la agenda de la víctima y solicitarles transferencias de dinero en su nombre.

La modalidad generó preocupación entre vecinos y allegados del trabajador, que difundieron comprobantes de las operaciones para advertir sobre lo ocurrido y evitar que otras personas cayeran en el engaño.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identificación o detención de los responsables del asalto.