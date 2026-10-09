Menú
Radio en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Cuatro delincuentes armados asaltaron a un chofer y le vaciaron la cuenta bancaria

Los asaltantes le robaron sus pertenencias, lo obligaron a entregar las claves de Mercado Pago y realizaron transferencias de dinero. Luego, utilizaron su celular para pedir plata a sus contactos.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un chofer de transporte de pasajeros fue víctima de un violento asalto a mano armada en Quilmes Oeste, donde cuatro delincuentes lo emboscaron, le robaron sus pertenencias y lo obligaron a entregar las claves de acceso a sus cuentas bancarias para transferir el dinero disponible.

El hecho ocurrió el miércoles, pasadas las 19.30, en la intersección de La Rioja y Joaquín V. González. Según trascendió, el trabajador había llegado al lugar para buscar a un pasajero que había solicitado el servicio.

En ese momento, uno de los sospechosos se acercó al vehículo, mientras que otros tres delincuentes encapuchados y armados aparecieron para sorprender al conductor. Bajo amenazas, le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular.

Sin embargo, el robo no terminó allí. Los asaltantes intimidaron al chofer para que les revelara la contraseña de su cuenta de Mercado Pago y, una vez que obtuvieron los datos de acceso, realizaron múltiples transferencias hacia una cuenta propia, con las que se apoderaron de los fondos disponibles.

Le robaron el celular y pidieron dinero a sus contactos

Después del asalto, los delincuentes continuaron utilizando el teléfono robado para contactar a personas de la agenda de la víctima y solicitarles transferencias de dinero en su nombre.

La modalidad generó preocupación entre vecinos y allegados del trabajador, que difundieron comprobantes de las operaciones para advertir sobre lo ocurrido y evitar que otras personas cayeran en el engaño.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identificación o detención de los responsables del asalto.

Esta nota habla de:
1
Aniversario de San Francisco Solano: el cronograma de actividades
Noticias Locales

Aniversario de San Francisco Solano: el cronograma de actividades

2
Problemas con el agua en Quilmes: qué zonas podrían tener baja presión o cortes
Noticias Locales

Problemas con el agua en Quilmes: qué zonas podrían tener baja presión o cortes

3
Rescataron a un perro que cayó en una cámara de desagüe en Solano
Noticias Locales

Rescataron a un perro que cayó en una cámara de desagüe en Solano

4
Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre
Noticias Locales

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre

5
Quilmes alertó por posibles estafas vinculadas al trámite de la Licencia de Conducir
Noticias Locales

Quilmes alertó por posibles estafas vinculadas al trámite de la Licencia de Conducir