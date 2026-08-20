De basural a espacio verde: recuperaron un sector en Ezpeleta

El Municipio de Quilmes llevó adelante la erradicación de un basural crónico en avenida La Plata y Cuba, en Ezpeleta, recuperando el sector en beneficio de las y los vecinos. Los trabajos fueron supervisados por la intendenta interina, Eva Mieri, en el marco del programa Quilmes Limpio, impulsado por Mayra Mendoza, que tiene por objetivo una ciudad más limpia y sustentable.

"Esta es la culminación de la obra. Primero vino el pavimento, las luminarias y después la conversión de este basural y la recuperación del espacio público para que las familias lo puedan disfrutar y hacer un espacio verde acá en Ezpeleta, que también nos hace falta. Hoy este es un predio recuperado para la comunidad", señaló Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

La recuperación de este sector forma parte de la política municipal de ordenamiento y mejora de los espacios públicos, con el objetivo de transformar puntos afectados por la disposición indebida de residuos y devolverlos al uso de la comunidad. La construcción de veredas, la incorporación de mobiliario, iluminación, parquización y otros elementos urbanos permite mejorar el entorno, generar un espacio más cuidado y contribuir a evitar la formación de nuevos microbasurales.

Por su parte, Sebastián García expresó: "Hoy estamos erradicando un basural donde algunos vecinos tiraban sus desechos y afeaban este ingreso a Ezpeleta, además de generar un ambiente inadecuado para la gente del barrio. Y creo que este tipo de acciones marcan la dignificación de ir mejorando los barrios, que es algo que nos marcó la intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y que nos propone hoy en día Eva Mieri".

Entre las tareas principales desplegadas por las cuadrillas operativas se destacan la colocación de 16m3 de hormigón, reconstrucción de cordones y la instalación de bolardos de protección. En cuanto al equipamiento urbano consta del montaje de bancos dobles, bancos simples, juegos de mesa y maceteros; además de la instalación de columnas de luminarias y reacondicionamiento del suelo con la incorporación de diversas especies vegetales.