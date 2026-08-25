De Bernal a China: un quilmeño de 27 años ganó una beca completa para estudiar un MBA

Tomás Nievas, un joven quilmeño de 27 años, fue seleccionado por el Gobierno de China para realizar durante dos años una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL), una de las principales universidades del país asiático en economía, finanzas y administración.

Nievas obtuvo una beca completa del programa Silk Road, que contempla matrícula, alojamiento, manutención y seguro médico. El próximo 10 de septiembre viajará a Wuhan, donde comenzará una experiencia académica que tendrá como objetivo conocer de cerca el modelo económico chino y pensar cómo ese aprendizaje puede ser aplicado a las oportunidades que tiene Argentina.

"China me va a dar herramientas que hoy no tengo. Pero las herramientas son para algo. Mi idea es construir puentes reales entre las dos economías, entender cómo funciona el gigante asiático y poder conectar eso con lo que necesita Argentina", explicó el joven.

Una mirada puesta en los recursos estratégicos

El interés de Nievas por China comenzó durante su formación en la Licenciatura en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Su tesis estuvo enfocada en el litio argentino y planteó que las negociaciones con grandes corporaciones internacionales deberían estar a cargo del Estado nacional y no de las provincias, debido a la diferencia de escala económica.

En ese sentido, considera que el modelo chino puede aportar herramientas para pensar la administración de recursos estratégicos desde una perspectiva de largo plazo, una mirada que, según sostiene, Argentina todavía necesita consolidar.

De Bernal a una universidad china

Nievas eligió estudiar Economía del Desarrollo en la UNQ, una carrera que combina la formación económica con una mirada crítica sobre los procesos de crecimiento y desarrollo.

Durante su trayectoria académica trabajó en el Ministerio de Economía de la Nación y posteriormente obtuvo una beca del Gobierno alemán para continuar sus estudios en la Universidad de Ostfalia. Además, tuvo experiencias internacionales en Francia, Bélgica, España y Nueva Zelanda.

"Vivir en culturas tan distintas te forma de una manera que no hay clase que te dé", sostuvo, y consideró que la capacidad de adaptación de los argentinos será una fortaleza para afrontar su llegada a China.

El vínculo entre la UNQ y China

La posibilidad de acceder a esta beca también está relacionada con el vínculo que la Universidad Nacional de Quilmes construyó con instituciones educativas de China.

Karen Gómez, graduada de la UNQ y primera egresada de esa universidad en obtener un doctorado en China, impulsó el acercamiento con la Zhongnan University of Economics and Law. Ese vínculo permitió desarrollar convenios, intercambios docentes y oportunidades de becas del Gobierno chino para estudiantes y graduados de la universidad quilmeña.

En julio de 2025, Nievas ya había viajado a Wuhan para participar del programa "Silk Road Financial Future Leaders", una experiencia que funcionó como antesala de la beca que obtuvo posteriormente. En este proceso también tuvo un rol importante la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNQ.

Una oportunidad nacida en la universidad pública

El viaje de Nievas se producirá en un contexto de debate y preocupación por el financiamiento de las universidades nacionales. A pesar de ese escenario, la UNQ mantiene sus vínculos internacionales y continúa generando oportunidades de formación para estudiantes y graduados.

"La universidad pública te da una formación que va mucho más allá del aula. Te da una forma de mirar el mundo, una red, una identidad. Eso no tiene precio", afirmó Nievas.

El 10 de septiembre partirá desde Buenos Aires rumbo a Wuhan. Lo que comenzó en las aulas de Bernal continuará ahora en una universidad china de referencia, con un objetivo definido: comprender el funcionamiento de la economía del gigante asiático y transformar ese conocimiento en nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo para Argentina.