"Debía ser preservado": el reclamo de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes tras el hallazgo de documentos

Un insólito hallazgo generó preocupación entre vecinos y entidades vinculadas con la historia local. Este jueves, cientos de libros antiguos, documentos históricos, fotografías y muebles fueron encontrados abandonados en la vía pública, en la esquina de Alem y Moreno, en Quilmes Centro.



El material, que habría pertenecido al archivo personal del exintendente de Quilmes Rodolfo Adalberto "Robín" López, quedó expuesto en plena calle y fue registrado por testigos que pasaban por el lugar. La situación provocó un fuerte pronunciamiento de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, institución que cuenta con 82 años de trayectoria.

"Vemos con profunda tristeza cómo personas que carecen de conocimiento de nuestra rica historia local arrojan a la calle el acervo bibliográfico de quien fuera nuestro intendente Rodolfo Adalberto López", expresaron desde la entidad.

López gobernó el partido de Quilmes entre el 1 de mayo de 1958 y el 16 de abril de 1962 y perteneció a la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Además, formó parte de una reconocida familia vinculada a la política quilmeña: era hijo del diputado Rodolfo Alberto López, sobrino del intendente José Eduardo López, quien gobernó entre 1927 y 1928, y nieto del intendente José Andrés López, que estuvo al frente del municipio entre 1904 y 1905.

Desde la Junta remarcaron que el episodio resulta todavía más doloroso debido al lugar donde ocurrió. "El desconocimiento de quiénes somos y quiénes fuimos hace mucho más doloroso el hecho que la esquina donde fueron arrojados libros, fotos, mobiliario, etc. es en plena zona céntrica de Quilmes", señalaron.

La institución también destacó la cercanía del lugar con la Biblioteca Pública Municipal Domingo Faustino Sarmiento, que cuenta con 154 años de existencia, y recordó que Quilmes celebró recientemente sus 360 años de historia.

"Lo que ayer se tiró debía ser preservado para las generaciones futuras porque nos devela un fragmento de nuestra rica historia", sostuvieron desde la Junta.

Ante la posibilidad de que vecinos hayan rescatado parte del material, la entidad realizó un pedido para recuperar al menos una copia de los documentos. "Les pedimos a los vecinos que hayan podido rescatar algo, que nos permitan al menos copiarlo para tenerlo en la Biblioteca Pública y las Bibliotecas Populares de nuestro Distrito", solicitaron.

Además, pidieron que ante situaciones similares los vecinos se comuniquen con la Junta de Estudios Históricos de Quilmes o con algún organismo de Cultura de la Municipalidad para permitir el resguardo y preservación de documentación, fotografías, libros y otros objetos con valor histórico.

"Quien no conoce su origen y su historia es imposible que ame el suelo donde vive", concluyeron desde la institución.