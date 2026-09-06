Del desfile a las obras: los anuncios que sacudieron el aniversario de Bernal

Bernal celebró este domingo el 66° aniversario de su declaración como ciudad con un multitudinario desfile cívico, institucional y tradicionalista sobre avenida Zapiola y calle Drago. La jornada reunió a vecinos, escuelas, bomberos, centros tradicionalistas, grupos scouts y numerosas instituciones de la comunidad.

El festejo contó con la presencia de la diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, además de funcionarios municipales y concejales. La organización estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Bernal, junto con instituciones locales y el acompañamiento del Municipio de Quilmes.

Uno de los anuncios más importantes realizados durante la celebración estuvo relacionado con una obra clave para la zona: Mieri confirmó que el Municipio finalizará con fondos propios las obras del Acceso Sudeste, luego de que los trabajos quedaran paralizados por decisión del Gobierno nacional.

Además, la jefa comunal anunció la construcción de un polideportivo con natatorio municipal en el barrio Santo Domingo, en Bernal Oeste, como parte de los proyectos previstos para ese sector del distrito.

Más obras y anuncios para Bernal

Durante el acto, Mieri repasó distintas obras y políticas impulsadas por la gestión municipal y aseguró que se están cumpliendo compromisos asumidos con los vecinos.

Entre las iniciativas mencionó la incorporación de un nuevo parque lumínico en distintos sectores de Bernal y Bernal Oeste, la repavimentación de calles estratégicas -entre ellas 25 de Mayo- y la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana.

También destacó la creación de un centro cultural y una biblioteca popular en Bernal Oeste, además de la reciente inauguración de la Comisaría 10ª de Don Bosco.

Según explicó Mieri, la nueva dependencia permitirá redistribuir las tareas policiales y reducir la demanda que actualmente recae sobre las comisarías 2ª de Bernal y 8ª de Barrio Parque. El objetivo, indicó, es reforzar la presencia policial y el patrullaje en las calles.

En materia de seguridad, además, anticipó que la Secretaría de Seguridad del Municipio convocará próximamente a vecinos para conformar un nuevo comando de prevención municipal.

Un desfile con fuerte presencia de la comunidad

El aniversario tuvo como protagonistas a numerosas instituciones de Bernal y de distintos puntos de Quilmes.

Del desfile participaron el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, establecimientos educativos, entidades intermedias, fuerzas de seguridad, cuerpos de Bomberos Voluntarios, grupos scouts y centros tradicionalistas.

Antes del inicio del desfile, el tenor Marcelo Gómez y la soprano Carolina Gómez interpretaron el Himno Nacional Argentino. Luego, ambos recibieron una placa recordatoria por parte de la Comisión Organizadora del aniversario.

Mayra Mendoza, por su parte, destacó el valor de la participación comunitaria y entregó un reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a las autoridades de los Bomberos Voluntarios de Bernal, luego de que el aniversario fuera declarado de interés provincial.

"Una localidad que cumple años no es una fecha más en el calendario", sostuvo Mendoza, quien remarcó la participación de escuelas, bomberos, centros tradicionalistas y organizaciones de la comunidad.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal, Natalia Messina también destacó el significado de la jornada y agradeció a quienes participaron de la organización.

"Para nosotros siempre es una fiesta prepararse para el desfile, porque venimos a representar a nuestra querida ciudad", expresó.

Los Fogones, la próxima gran celebración

Los festejos por el aniversario continuarán el sábado 12 de septiembre con la 59ª edición de los Fogones de Bernal, que este año se realizará bajo el lema "Encuentro de Tradición y Fe".

La actividad se desarrollará entre las 17 y las 23, con más de 50 puestos de comida típica, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de distintos géneros.

Los puestos estarán distribuidos sobre avenida Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio, y sobre Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid.

Por el evento, esas calles permanecerán cerradas al tránsito desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la