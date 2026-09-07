Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: los ramales afectados

Durante la mañana de este lunes, los servicios ferroviarios del AMBA registraron diversos inconvenientes que afectaron a miles de pasajeros. Las principales complicaciones se presentaron en las líneas Roca y Sarmiento, que circularon con demoras y cancelaciones desde las primeras horas del día.



En el caso del Tren Roca, las dificultades estuvieron relacionadas con fallas técnicas y problemas operativos que alteraron el normal funcionamiento de los distintos ramales. Desde temprano, pasajeros y cuentas especializadas reportaron interrupciones en varios servicios, lo que generó largas esperas en andenes y estaciones intermedias.

Por su parte, el Tren Sarmiento también presentó demoras significativas, principalmente en el sentido Moreno-Once. Los usuarios señalaron que la situación se volvió especialmente complicada a la altura de Castelar, donde se registró un inconveniente vinculado con una plataforma. El episodio generó incertidumbre entre los pasajeros y numerosas quejas en las redes sociales.

En tanto, otras líneas del sistema ferroviario metropolitano mantuvieron sus frecuencias habituales. Según la información oficial difundida durante las primeras horas de la jornada, los servicios de las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín funcionaron con normalidad.