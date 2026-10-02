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Viernes, 2 de octubre de 2026

Demoras y complicaciones en varios ramales del Tren Roca

Las dificultades se generaron este viernes por la mañana tanto en los recorridos vía Temperley y vía Quilmes.

Redacción FMQ
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Los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la línea Roca circulan con demoras este viernes por una colisión con una persona en la estación ferroviaria de Lanús.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y provocó complicaciones en el servicio, con modificaciones en la circulación de las formaciones y trastornos para los pasajeros.

Además, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes también registran demoras, lo que afecta a los usuarios que se trasladan hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires.

Se recomienda a los pasajeros consultar el estado del servicio antes de emprender sus viajes y prever posibles retrasos.

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