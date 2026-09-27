Desesperación en Bernal Oeste por un incendio con menores atrapados

Un incendio de importantes dimensiones se registró este domingo por la tarde en una vivienda de Bernal Oeste, donde, según el llamado de emergencia, cinco menores estaban atrapados en el interior al momento de iniciarse el siniestro.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre Misiones al 600, entre Sargento Cabral y Falucho. Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos de Bernal se desplazó hasta el lugar y constató un incendio generalizado, acompañado por una importante columna de humo que podía observarse desde distintos puntos de la zona.

Al arribar, los efectivos encontraron las llamas completamente desarrolladas en una vivienda de planta baja, ubicada a unos 50 metros de la línea de edificación. Los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetrosun gran operativo para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia las construcciones linderas.

Luego de varios minutos de trabajo, el incendio fue dominado, aunque la vivienda sufrió daños totales y parte de su estructura colapsó como consecuencia de la intensidad de las llamas.

Ante la información inicial sobre la posible presencia de personas atrapadas, se solicitó asistencia sanitaria y una unidad del SAME acudió al lugar. De acuerdo con el reporte de emergencia, se contabilizaban entre cinco y seis víctimas, entre ellas menores de edad.

Hasta el momento, no fueron informados oficialmente mayores detalles sobre el estado de salud de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se originó el incendio.