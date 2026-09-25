Desesperada búsqueda de un vecino de Quilmes desaparecido en Italia: no saben nada de él desde junio

La familia de Nicolás Roberto Merlano, un vecino de Quilmes de 42 años, intensificó la búsqueda del hombre, de quien no tienen noticias desde fines de junio, cuando se encontraba en Roma, Italia.

Merlano había viajado a Europa con el objetivo de trabajar durante la temporada de verano. Antes de llegar a Italia pasó por España, Francia y Bélgica.

La última comunicación conocida con su familia ocurrió el 30 de junio, cuando respondió un mensaje a través de Instagram. Desde ese momento, su teléfono permanece apagado y no se registró nueva actividad en sus redes sociales.

Días antes, el 27 de junio, Nicolás había contado a sus allegados que le habían robado una mochila con dinero y documentación mientras se encontraba en una playa cercana a Roma. Después del episodio habría quedado en una situación de vulnerabilidad y llegó a dormir en un parque.

El hombre tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, pero no abordó el vuelo. Ante la falta de noticias, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente y se activó una alerta amarilla de Interpol para colaborar con la búsqueda internacional.

Cómo identificar a Nicolás Merlano

Nicolás mide aproximadamente 1,77 metros, tiene cabello castaño y ojos marrones y posee un lunar en el mentón.

Además, tiene varios tatuajes que pueden facilitar su identificación: un pequeño rombo en el cuello, un cactus en una de sus piernas, un reloj con la inscripción "Tic Tac Efímero" en uno de sus brazos y una caricatura del Indio Solari en una de sus piernas.

Su familia continúa esperando cualquier información que permita establecer dónde se encuentra y conocer su situación.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo, se solicita comunicarse con las autoridades y realizar la denuncia correspondiente.