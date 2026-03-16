Detenido en Solano: llevaba un chaleco antibalas en medio de un conflicto con su ex

Un hombre de 28 años fue detenido luego de un violento episodio ocurrido en la localidad de San Francisco Solano, cuando un conflicto con su ex pareja derivó en una pelea con vecinos del barrio que intervinieron tras escuchar pedidos de ayuda.

El hecho se registró en la intersección de las calles 849 y 889, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Quilmes 4ª. Hasta allí acudió personal del Comando de Patrullas de Quilmes luego de un alerta emitido por el sistema de emergencias 911 por una situación vinculada a un presunto conflicto de género.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron contacto con una mujer que manifestó que su ex pareja se había presentado minutos antes en su vivienda y comenzó a comportarse de manera agresiva, lo que provocó una discusión.

Según indicaron fuentes del caso, vecinos que escucharon el pedido de ayuda decidieron intervenir, lo que derivó en una pelea dentro del patio de la casa.

Cuando los uniformados ingresaron al domicilio encontraron a varias personas golpeando al hombre, que se encontraba en el suelo. Los policías lograron separar a los involucrados y restablecer el orden en el lugar.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el sujeto llevaba colocado un chaleco antibalas perteneciente a la Dirección General de Fabricaciones Militares. El elemento contaba con certificación del Registro Nacional de Armas (RENAR), por lo que fue secuestrado para su análisis.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la seccional interviniente, donde quedó imputado por "tenencia ilegal de armas de guerra", mientras la Justicia avanza con las actuaciones para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos en Solano.