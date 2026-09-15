Detienen al principal acusado de un crimen en Ezpeleta

Un hombre de 30 años, con antecedentes penales por homicidio y robos calificados, fue detenido en Quilmes Oeste acusado de integrar la banda armada que asesinó a Zoraida Angélica Suárez Medrano, de 44 años, durante una entradera en su vivienda de Ezpeleta.



La captura fue posible a partir de una investigación que tuvo como elemento clave el análisis de las cámaras de seguridad municipales del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ). Los registros permitieron reconstruir el recorrido del vehículo utilizado por los delincuentes antes y después del ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 2 de julio, en una vivienda ubicada sobre Baradero al 4500, en Ezpeleta. Según la investigación, cuatro delincuentes armados, vestidos con ropa oscura y chalecos tácticos, ingresaron a la propiedad por los fondos.

Durante el asalto se produjo un forcejeo y uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en la zona de la axila de Suárez Medrano. La mujer fue trasladada al Hospital Iriarte, donde falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas. Tras el ataque, los delincuentes escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta.

La investigación quedó a cargo de la Dra. Karina Gallo, titular de la UFI Nº 4 de Quilmes, junto con detectives de la DDI Quilmes y agentes del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Sexta.

Los investigadores realizaron un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad de Quilmes y Berazategui. Las imágenes permitieron identificar y seguir el recorrido de un Volkswagen Gol Trend gris utilizado por la organización, que posteriormente habría continuado su raid delictivo con un intento de asalto en Berazategui.

Los investigadores lograron cotejar distintos detalles del vehículo, entre ellos la carrocería, las ópticas antiniebla y las llantas, elementos que resultaron determinantes para vincularlo con el crimen.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó seis allanamientos simultáneos en Quilmes y Berazategui. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la DDI Quilmes y agentes de las comisarías 6.ª, 4.ª y 5.ª, además de personal de la UPPL.

Durante uno de los operativos, realizado en un domicilio de Húsares al 4800, Quilmes Oeste, los investigadores detuvieron a Cristian Alejandro D., alias "El Negro", de 30 años, quien posee antecedentes por homicidio y robos calificados.

En el lugar, además, se produjo el secuestro del automóvil que habría sido utilizado en el homicidio. También se encontró una pistola Browning calibre 9 milímetros con la numeración limada, junto con un cargador que contenía 11 municiones, una de ellas en la recámara.

Los investigadores secuestraron además teléfonos celulares y ocho chapas patentes correspondientes a cuatro juegos de otros vehículos. La Fiscalía avaló el procedimiento y imputó al detenido por los delitos de "Homicidio en Ocasión de Robo" y "Portación Ilegal de Arma de Guerra".

Mientras el sospechoso permanece detenido a disposición de la Justicia, continúa la investigación para localizar y detener a los demás integrantes de la banda que permanecen prófugos.