Detuvieron a dos jóvenes que circulaban con patentes robadas en Bernal

Dos jóvenes fueron detenidos en Bernal Oeste luego de ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta con dos juegos de patentes que habían sido sustraídos de vehículos estacionados en la vía pública. Además, llevaban herramientas que serían utilizadas para desmontar las chapas.

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva de efectivos motorizados de la Policía de Quilmes. En inmediaciones de avenida Dardo Rocha y Don Bosco, los agentes observaron una Honda Wave 110 blanca en la que circulaban dos personas y decidieron detener su marcha para identificarlas.

Durante el control, los policías encontraron entre las pertenencias del acompañante dos juegos de chapas patente. También secuestraron una llave fija y un destornillador, elementos que, según la investigación, habrían sido utilizados para retirar las identificaciones de los vehículos.

A partir de las numeraciones de las patentes, investigadores del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Segunda lograron determinar que correspondían a una Dodge RAM Rampage y a un Volkswagen Tera.

Posteriormente, los investigadores lograron ubicar a los propietarios de ambos vehículos, quienes confirmaron que los habían dejado estacionados en la vía pública y que, al regresar, advirtieron que las patentes habían sido sustraídas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes.

El joven mayor de edad quedó aprehendido e imputado por el delito de "Hurto", mientras que el adolescente que lo acompañaba fue notificado de la causa y entregado a sus progenitores por disposición judicial.