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Viernes, 19 de junio de 2026

Detuvieron a un delincuente tras un intento de entradera en Quilmes Oeste

La fiscalía interviniente avaló las actuaciones e imputó formalmente al implicado bajo la carátula de "Robo Calificado".

Redacción FMQ
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Un delincuente fue detenido en Quilmes Oeste tras advertirse su participación en el robo a un domicilio, gracias al rastreo preventivo de cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes. La investigación penal tuvo su origen el mes pasado, cuando una banda compuesta por cuatro delincuentes irrumpió con fines ilícitos en una propiedad deshabitada de la calle José Blanco al 500

En aquella oportunidad, la maniobra fue advertida por vecinos de la cuadra, quienes a los gritos solicitaron auxilio a la policía y pusieron en fuga a los sospechosos, no evitando que estos lograran apoderarse de elementos del interior de la finca. 

A partir del análisis inicial de cámaras de seguridad particulares recolectadas por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Quinta, se determinó que la banda utilizaba un automóvil Suzuki Fun gris como soporte logístico. 

Con este dato, la Secretaría de Seguridad del Municipio aportó el seguimiento de la traza vial mediante el anillo de cámaras municipales, logrando certificar la identidad de uno de los sospechosos y los domicilios que este solía frecuentar. 

Reunidos los indicios de criminalidad, la UFI N° 4 solicitó dos órdenes de allanamiento simultáneas que fueron ejecutadas por el personal de la Seccional Quinta con el apoyo táctico de las dependencias policiales del distrito y el Grupo GAD Quilmes. 

El operativo principal se concretó en una finca de la avenida Mosconi al 100, donde se efectivizó la aprehensión del investigado, identificado como Leonardo T., de 33 años. Asimismo, en el patio del lote se secuestró el vehículo Suzuki Fun gris utilizado en el atraco, el cual quedó bajo resguardo a los fines periciales de rigor. La fiscalía interviniente avaló las actuaciones e imputó formalmente al implicado bajo la carátula de "Robo Calificado".

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