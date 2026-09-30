Detuvieron a un sospechoso tras una persecución en San Francisco Solano

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles en San Francisco Solano luego de ser perseguido por efectivos policiales tras un presunto robo en un establecimiento educativo de la zona.

El episodio se inició en inmediaciones del Colegio Piedrabuena, ubicado en la calle 844 entre 893 y 894. Según trascendió, dos personas habrían ingresado en reiteradas oportunidades al establecimiento durante las últimas semanas. En esta ocasión, uno de los sospechosos logró escapar, mientras que el otro fue perseguido por la zona.

La persecución se extendió hasta la calle 840 entre 889 y 891, donde finalmente el sospechoso fue alcanzado y detenido. En un primer momento, intervinieron alrededor de seis móviles de la Policía, mientras que posteriormente arribaron entre cuatro y cinco patrulleros de la Policía.

El procedimiento generó movimiento en el barrio durante varios minutos hasta que los efectivos lograron controlar la situación y trasladar al detenido. Las circunstancias del hecho y la eventual participación del sospechoso en los ingresos registrados semanas atrás al colegio quedaron bajo investigación.