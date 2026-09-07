Disparos, amenazas y drogas: detuvieron a tres personas en Bernal Oeste

La Policía de Quilmes detuvo a una mujer de 32 años y dos jóvenes de 17 en las últimas horas en Bernal Oeste, luego de protagonizar detonaciones de arma de fuego e intimidaciones hacia los residentes del barrio.

El operativo se inició en flagrancia y permitió secuestrar un revólver, una réplica de utilería y casi 150 envoltorios de cocaína listos para su comercialización al menudeo.

El procedimiento se activó cuando personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima recorría la zona de Bermejo y calle 177. Al escuchar disparos en la vía pública, los uniformados acudieron de inmediato y divisaron a dos personas de sexo masculino y una femenina ingresar rápidamente a una vivienda, mientras una vecina los increpaba a los gritos señalando que los sospechosos se dedicaban a la venta de drogas y amedrentaban constantemente al vecindario armados.

Ante la gravedad y urgencia del hecho, los efectivos irrumpieron en el inmueble ubicado sobre Bermejo al 5300 y redujeron a los tres implicados. Durante el cacheo preventivo, se constató que la mujer, identificada como Ivana V. (32), portaba en su poder un revólver calibre .22 mm sin cartuchos ni numeración visible. En tanto, a uno de los menores se le incautó una pistola plástica de utilería y 10 envoltorios con droga, mientras que al segundo se le secuestraron casi 140 envoltorios similares y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes avaló el accionar por "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización" y dispuso el alojamiento de los jóvenes en el Centro de Admisión de Menores de La Plata. Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 ordenó actuaciones paralelas contra la mayor de edad bajo la imputación formal de "Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil".