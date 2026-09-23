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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Disturbios en un colectivo en Quilmes Oeste: dos detenidos tras romper un vidrio

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en la zona de Húsares y 330 bis.

Redacción FMQ
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Dos personas fueron detenidas luego de protagonizar disturbios en un colectivo en Quilmes Oeste y provocar daños en una de las ventanillas de la unidad. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en la zona de Húsares y 330 bis. Según trascendió, los dos sujetos habían ascendido al colectivo en inmediaciones de avenida La Plata y, una vez dentro, comenzaron a molestar a los pasajeros. 

Ante la situación, los usuarios y el personal del transporte lograron que ambos descendieran de la unidad. Sin embargo, lejos de retirarse del lugar, los hombres habrían reaccionado de manera violenta y comenzaron a arrojar palos y tablas contra el colectivo. 

Como consecuencia del ataque, uno de los vidrios de la unidad terminó roto. Tras el episodio, se dio aviso a las autoridades y efectivos de la Comisaría Quilmes 3ª iniciaron un operativo para localizar a los responsables. Finalmente, ambos fueron aprehendidos a pocas cuadras del lugar donde se produjo el ataque. 

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