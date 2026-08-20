Doble choque y caos en la Autopista Buenos Aires-La Plata

La presencia de niebla y la baja visibilidad volvieron a generar complicaciones en uno de los principales accesos a CABA. Durante la mañana de este jueves se registraron dos siniestros viales sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, que provocaron reducción de calzada, importantes demoras y un fuerte congestionamiento en distintos tramos.

El primero de los accidentes ocurrió en el kilómetro 25, en sentido hacia La Plata, a la altura de Ezpeleta, en el límite entre Quilmes y Berazategui. Como consecuencia del impacto, fue necesario reducir la calzada, lo que generó importantes dificultades para circular y demoras en el tránsito.

Minutos más tarde se produjo un segundo episodio en el kilómetro 15, a la altura de Wilde, mano a la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que todavía son materia de investigación, un automóvil terminó montado sobre la barrera que divide ambas manos de la autopista.

Los dos siniestros se produjeron en un contexto de niebla y visibilidad reducida, condiciones que complicaron aún más la circulación durante las primeras horas de la jornada.