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Martes, 29 de septiembre de 2026

Dolor y reclamo de justicia por Zoe, la adolescente que murió atropellada por un camión

Dolor y reclamo de justicia por Zoe, la adolescente que murió atropellada por un camión

Redacción FMQ
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Familiares y allegados de Zoe González, la adolescente de 14 años que murió el pasado 26 de agosto tras ser atropellada por un camión en Ranelagh, realizaron una marcha pacífica durante la mañana de este martes frente al Juzgado de Quilmes para reclamar justicia.

La movilización se produjo luego de que comenzara a circular entre los familiares información sobre una posible liberación del conductor del camión involucrado en el siniestro. Ante esta situación, expresaron su preocupación y reclamaron que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación.

Cómo fue el trágico hecho

Zoe regresaba de la escuela en bicicleta cuando fue atropellada por un camión perteneciente a un corralón, en la zona de avenida Milazzo y 368 B, Ranelagh.

Tras el impacto, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde permaneció internada debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, murió horas más tarde.

De acuerdo con el relato de sus familiares, un primo de Zoe también fue embestido por el mismo vehículo durante el episodio. Además, sostienen que el conductor habría abandonado el lugar después del hecho y que fue detenido varios días más tarde.

La familia también cuestiona las condiciones en las que circulaba el camión. Según señalaron, el vehículo no tendría la VTV al día y el conductor tendría la licencia vencida, circunstancias que deberán ser determinadas formalmente en el marco de la investigación.

Con carteles y fotos de la adolescente, familiares y allegados se concentraron frente a los tribunales quilmeños para pedir que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Zoe y que se haga justicia.

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