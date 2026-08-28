Donación de sangre en el Quilmes Atlético Club: cuándo y dónde participar

El Quilmes Atlético Club se sumará a una iniciativa solidaria y será sede de una campaña de donación de sangre destinada a los pacientes del Hospital Garrahan. La jornada se realizará el viernes 11 de septiembre, de 10 a 15, en la sede ubicada en Guido 445, Quilmes.

La actividad busca acercar la posibilidad de donar sangre a los vecinos y colaborar con las necesidades transfusionales del hospital pediátrico. El Garrahan realiza alrededor de 210 campañas externas por año para abastecer las necesidades de sus pacientes y permite que los donantes puedan participar de las colectas cerca de sus barrios.

Para participar de la jornada en Quilmes es necesario reservar previamente un turno a través de garrahan.turnosapp.com. La organización recomienda además concurrir con el DNI y desayunar o almorzar normalmente antes de la donación.

La campaña es organizada en conjunto por el Quilmes Atlético Club, Quilmes Inclusivo e Integrado, el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y el Banco de Sangre del Hospital Garrahan.

Desde el Banco de Sangre del Garrahan destacan que la donación es voluntaria y solidaria y que las colectas externas son una herramienta fundamental para garantizar el abastecimiento. El proceso completo suele durar aproximadamente una hora e incluye el ingreso, una entrevista confidencial, un control médico, la extracción y un refrigerio posterior.