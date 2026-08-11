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Martes, 11 de agosto de 2026

Dos heridos tras un choque entre una moto y un auto en Quilmes Oeste

El accidente ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de Mosconi y Fornabaio.

Redacción FMQ
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Dos personas resultaron heridas este lunes luego de un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la intersección de avenida Mosconi y Fornabaio, en Quilmes Oeste.

Por causas que todavía no fueron precisadas, ambos vehículos protagonizaron una colisión en ese cruce, que dejó como saldo dos personas heridas.

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Personal de Bomberos y de Defensa Civil de Quilmes acudió para asistir a los involucrados y trabajar en la zona.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente. El episodio generó complicaciones en la circulación vehicular en el sector mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

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