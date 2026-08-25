¡Dos pistolas, cuchillos y un bate! Detuvieron a Adrián Pérez, titular de la UOM local

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Adrián Pérez, fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Mataderos, acusado de portación de armas de fuego.

Según trascendió en el canal de noticias TN, el dirigente sindical circulaba a bordo de un Peugeot 308 junto a otras dos personas cuando el vehículo fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el marco de un control de rutina.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron un bolso en el que había dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol. A raíz del hallazgo, Pérez quedó detenido junto a Pedro Fabián Pérez, quien sería su custodio, y José Ignacio Esquivel, señalado como el chofer del vehículo.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se encontraban dentro del automóvil y establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La causa quedó bajo investigación judicial y, por el momento, los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal.

Cabe destacar que la acusación se encuentra en etapa de investigación y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.