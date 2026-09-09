Dramático secuestro de una familia: los captaron en Quilmes y los encontraron cautivos cerca de Brandsen

La investigación por un dramático secuestro que tuvo como víctimas a una familia entera y que comenzó en Quilmes quedó esclarecida en las últimas horas, luego de que efectivos de la Policía Federal lograran localizar y liberar a una mujer de 19 años, su pareja de 20 y el bebé de tres años. Por el caso, un hombre fue demorado y quedó acusado de actuar como "cuidador" de las víctimas durante el cautiverio.

El operativo fue el resultado de una investigación encabezada por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Ramos, quienes encomendaron las tareas al Departamento Antisecuestros Sur del DFI de la Policía Federal. A través de un análisis telefónico, los investigadores consiguieron determinar el lugar donde permanecía cautiva la familia: una casilla ubicada en la zona de Gómez, cercana a Brandsen.

Según informó Infobae, la historia había comenzado en Quilmes, donde residía el abuelo paterno del bebé. El hombre había cobrado una indemnización cercana a 100 millones de pesos luego de sufrir un accidente laboral, situación que lo habría convertido en blanco de un presunto mafioso local identificado por los investigadores como "D.".

De acuerdo con la denuncia y las primeras averiguaciones, el sospechoso comenzó a extorsionar al hombre y a exigirle distintos pagos mediante transferencias. Con el paso del tiempo, la situación se agravó: el presunto usurero habría conseguido quedarse con su terreno y distintos electrodomésticos.

Finalmente, el hombre terminó en situación de calle y decidió mudarse a la Ciudad de Buenos Aires por temor, mientras que el sospechoso habría continuado con las amenazas bajo el argumento de una supuesta deuda que, según los investigadores, sería inexistente.

El caso tomó un giro todavía más grave cuando "D." habría encontrado a los familiares del hombre en la calle y los habría obligado a subir a un automóvil. Poco después, el abuelo recibió un mensaje con una amenaza contundente: "Lo tenemos a tu hijo". Para entonces, el hombre extorsionado ya ni siquiera tenía teléfono.

A partir de ese momento comenzó la investigación del Departamento Antisecuestros Sur del DFI de la Policía Federal. El análisis de las comunicaciones y los datos telefónicos permitió localizar la casilla donde estaban retenidas las tres víctimas, y los agentes finalmente irrumpieron en el lugar para liberarlas.

Durante el operativo, "D." logró escapar por una ventana al advertir la llegada de los patrulleros. El presunto mafioso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

En tanto, un hombre quedó demorado y es investigado por su presunta participación como "cuidador" de la familia durante el cautiverio. Las víctimas deberán prestar declaración en las próximas horas para aportar detalles sobre el secuestro y las condiciones en las que permanecieron privadas de su libertad.