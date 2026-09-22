El brutal ataque de los motochorros en Bernal Oeste: un disparo, una moto robada y dos detenidos

Dos presuntos motochorros fueron detenidos en Bernal Oeste, acusados de haber baleado a un motociclista para robarle su Honda Twister 250. Los sospechosos, de 25 y 21 años, fueron localizados durante un allanamiento de urgencia realizado luego de que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad y reconstruyeran el recorrido de los delincuentes.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Quinta, en una vivienda ubicada en Pampa y calle 177, en Bernal Oeste. Allí los policías encontraron a los dos jóvenes señalados por el violento asalto ocurrido horas antes en la zona de La Cañada.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron la Honda XR 250 Tornado blanca que habría sido utilizada por los delincuentes para cometer el robo. También encontraron dos cascos, una campera que habría utilizado uno de los atacantes y distintas autopartes.

La investigación se había iniciado a partir de un violento robo ocurrido en avenida Calchaquí y Catamarca. Allí, dos hombres armados que circulaban en una moto tipo enduro interceptaron a un motociclista y le dispararon en la rodilla izquierda para quitarle su Honda Twister 250 cc roja.

Tras el ataque, la víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Iriarte, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

Mientras tanto, el GTO comenzó a relevar las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar a los presuntos autores. Con las pruebas reunidas, la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Quilmes dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio donde finalmente fueron encontrados los sospechosos.

Además, los investigadores lograron recuperar la moto robada. A partir de las coordenadas del sistema de rastreo satelital, localizaron la Honda Twister en un terreno descampado ubicado en 162 y Chaco, donde había sido abandonada.

La fiscalía convalidó las actuaciones y ordenó el traslado de los dos aprehendidos a sede judicial. Ambos quedaron imputados por "Robo agravado de motovehículo por el uso de arma de fuego".