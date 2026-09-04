El colmo de la inseguridad: dos ladrones se robaron un buzón

Dos delincuentes protagonizaron un insólito robo durante la madrugada, cuando se llevaron nada menos que el buzón de cartas de una vivienda ubicada en las inmediaciones de Zeballos y San Martín en Bernal.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando prácticamente no había personas circulando por la zona. Aprovechando la tranquilidad de la madrugada, los dos sospechosos se acercaron hasta el frente de la propiedad y, en pocos segundos, retiraron el buzón instalado en el ingreso.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la propia vivienda. En las imágenes se puede observar a los dos individuos acercándose al domicilio, manipulando el buzón hasta desprenderlo y finalmente alejándose del lugar con el objeto.

El episodio llamó especialmente la atención de los vecinos por el particular elemento elegido por los delincuentes. En esta oportunidad, el objetivo no fue un automóvil, una motocicleta, una bicicleta ni otro objeto de mayor valor: se llevaron el buzón destinado a recibir la correspondencia de la familia.

Las imágenes registradas podrían ser de utilidad para intentar identificar a los responsables del hecho, mientras que el episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos por la inseguridad durante las horas de la madrugada.