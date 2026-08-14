El cronograma de actividades por los festejos por el 360 aniversario de Quilmes
Habrá shows en vivo y una agenda amplia en materia de educación, cultura y deportes. Con entrada libre y gratuita para toda la familia.
El Municipio de Quilmes informó las actividades que se llevarán adelante en el marco del 360º aniversario de la ciudad, que se cumplirá el 14 de agosto, y cuyo cronograma arrancó días atrás y continuará durante las próximas semanas, con agendas en materia de educación, cultura, deportes, y que tendrá también las tradicionales ferias gastronómicas y los shows musicales en vivo del Festival Somos Quilmes, con las presentaciones estelares de Valentino Merlo y de Caballeros de la Quema, entre otras grandes bandas locales, con entrada libre y gratuita.
Así, este sábado 15 y domingo 16, además de los foodtrucks y de la feria gastronómica y de emprendedores sobre la avenida Carlos Pellegrini y la plaza de Aristóbulo del Valle, las jornadas volverán a contar con una nueva edición del Festival Somos Quilmes, con la actuación en vivo de artistas y grupos musicales locales en el escenario montado en la intersección de las avenidas Vicente López y Pellegrini, que tendrá el sábado 15 el cierre a puro pop y cumbia de Valentino Merlo, y el domingo 16, todo el rock de Caballeros de la Quema.
De esta manera, el sábado 15, de 13 a 23, previamente se presentarán el Ballet Folclórico Amaicha; el Ballet Municipal Quilmes; La Congorosa; El Taller de Canto de Florencia Suárez; Mil Mandalas; Los Lugareños; Tropilleros; Oscar Ocaño; Sindicato del Groove; Ale Vega y Juan Manuel; La Nueva Fuerza, y DJ Pipo.
Mientras que el domingo 16, también de 13 a 23, actuarán en vivo Revolución Gaucha; Al Gran Capitán; La Banda del Taller; clase abierta de ritmos latino con Valeria Delzart; Tramados; Bien Nosotros; Surversivos; Agustín Ronconi y La Pueblada; Nada el Pájaro; Cordero Atado; Alaroyé; Criminal Tango; La Covacha y Autos Robados.
En este contexto, hasta el 27 de agosto, se desarrollará una amplia agenda educativa, que estará compuesta por charlas y actividades en las escuelas públicas del distrito de todos los niveles y las distintas sedes culturales del Municipio, con el eje en Quilmes 360, historia, pasión y memoria. El objetivo de las mismas es hacer hincapié en la historia de Quilmes, mencionar y recorrer sus barrios y lugares emblemáticos, conocer las personalidades, figuras y protagonistas quilmeños, la identidad y sus raíces, memoria y derechos humanos, su arte y literatura, y muchas expresiones culturales e históricas más.
Mientras que el domingo 16, desde las 9, será el turno de la Carrera Quilmes, con pruebas de 10K, 3K y la nueva carrera infantil de 1K, que se llevará adelante en la ribera local. También en materia deportiva, se pondrá en juego la Edición 2026 de la Copa Ciudad de Quilmes, a partir del domingo 9 y hasta mediados de septiembre, con la participación de distintos clubes del distrito. en diferentes disciplinas deportivas federadas, como tenis, handball, rugby, natación, ciclismo, vóley y básquet.