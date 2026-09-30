El emotivo rescate de una carpincha que estaba encerrada en Florencio Varela

Una carpincha que permanecía encerrada en una vivienda de Florencio Varela fue rescatada por vecinos y trasladada a la Fundación Planeta Vivo Argentina, donde comenzó un proceso de evaluación y rehabilitación con el objetivo de que pueda regresar a su hábitat natural.

El rescate se concretó luego de que vecinos intervinieran para recuperar al animal y dar aviso a especialistas, quienes coordinaron su traslado para garantizar que recibiera la atención correspondiente.

Una vez en la Fundación Planeta Vivo Argentina, la carpincha quedó bajo el cuidado del equipo encabezado por Fernando Pieroni, presidente de la institución.

Ahora, los especialistas realizarán una evaluación para conocer su estado general y determinar los pasos necesarios para su recuperación. El objetivo es que, una vez completado el proceso de rehabilitación y siempre que las condiciones lo permitan, pueda volver a la naturaleza.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de la intervención de vecinos y organizaciones especializadas ante situaciones en las que animales silvestres permanecen en cautiverio, para evitar riesgos y favorecer su recuperación y eventual reinserción en su ambiente natural.