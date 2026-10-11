El fuego arrasó la parrilla de Marcelo Agüero y el cantante dejó un desgarrador mensaje

Un importante incendio afectó este sábado por la mañana a la parrilla Los Agüero, ubicada en la avenida Eva Perón y la calle 257 (114), en Berazategui. El fuego provocó graves daños materiales y destruyó gran parte de las instalaciones del restaurante, propiedad de la familia del reconocido cantante Marcelo Agüero.

A su vez, Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y, afortunadamente, no se registraron heridos.

El siniestro ocurrió cuando el establecimiento se encontraba fuera del horario de atención al público, por lo que no había clientes en el lugar. Tras el operativo de los bomberos, quedaron a la vista las consecuencias del incendio, que afectó seriamente al emprendimiento gastronómico.

La noticia generó preocupación entre los allegados y seguidores del músico, quien utilizó sus redes sociales para expresar la tristeza y la angustia que atraviesa su familia luego de perder gran parte de lo que habían construido con esfuerzo.

"En cuestión de momentos, el fuego se llevó gran parte de lo que tanto nos costó construir", escribió Agüero al compartir un mensaje sobre lo sucedido.

El dolor de Marcelo Agüero tras el incendio

A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante describió el impacto que provocó el incendio y recordó el significado que tenía la parrilla para su familia.

"Donde hace unos días había música, familias compartiendo una cena, amigos brindando, risas y sueños, hoy solo quedan cenizas, destrucción y un silencio que parte el alma", expresó.

En su mensaje, Agüero remarcó que Los Agüero representaba mucho más que un negocio gastronómico: era un proyecto familiar pensado como un espacio de encuentro para vecinos y clientes.

Pese a las importantes pérdidas materiales, el músico buscó transmitir un mensaje de esperanza y agradeció las muestras de apoyo que recibió tras conocerse la noticia.

"Se quemaron cosas materiales, pero no nuestros sueños", afirmó.

Además, dejó en claro que la intención de la familia es volver a poner en marcha el emprendimiento, aunque todavía no conocen la magnitud del esfuerzo que demandará la reconstrucción.

"No sabemos cuánto nos va a costar volver a levantarnos, pero de algo estamos seguros: esta historia no termina entre cenizas", sostuvo.

La convocatoria multitudinaria que había generado la parrilla

La parrilla Los Agüero había tomado notoriedad semanas atrás, antes de su inauguración, cuando Marcelo Agüero difundió en redes sociales una convocatoria para incorporar trabajadores al establecimiento.

El anuncio tuvo una repercusión inesperada y miles de personas se acercaron al lugar con la esperanza de conseguir un puesto laboral. La convocatoria multitudinaria convirtió al emprendimiento en noticia y expuso la gran expectativa que había generado su apertura.

Ahora, después del incendio que destruyó gran parte de las instalaciones, la familia enfrenta el desafío de recuperarse de las pérdidas y reconstruir el proyecto.

"Podrán quemarse las paredes, pero jamás las ganas de volver a empezar", concluyó el cantante, con un mensaje que refleja la decisión de salir adelante después de lo ocurrido.