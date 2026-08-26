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Miércoles, 26 de agosto de 2026

El HCD de Quilmes aprobó una moratoria para comercios y Pymes

El régimen excepcional alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Redacción FMQ
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El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este martes un Régimen Especial de Regularización de Tributos Municipales destinado a comercios y Pymes, que contempla quitas de hasta el 100% en intereses y multas y facilidades de pago para contribuyentes con deudas.

La iniciativa establece una moratoria para las obligaciones correspondientes a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), con el objetivo de facilitar la regularización de las deudas acumuladas por los contribuyentes.

El régimen excepcional alcanza a las obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y contempla quitas de hasta el 20% sobre el capital, además de reducciones de hasta el 100% de los intereses y las multas.

A su vez, los comercios y Pymes podrán acceder a planes de pago de hasta 24 cuotas sin interés de financiación. Otro de los beneficios previstos es que quienes adhieran al régimen y mantengan sus obligaciones tributarias al día evitarán fiscalizaciones tributarias.

La moratoria estará vigente desde el 1° de septiembre hasta el 15 de octubre de 2026. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría, mientras que los concejales de La Libertad Avanza fueron los únicos que votaron en contra.

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