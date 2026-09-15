El Iriarte suma tecnología: recibió diez computadoras para reforzar ocho áreas

La Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Isidoro G. Iriarte de Quilmes concretó la entrega de diez computadoras destinadas a ocho áreas del establecimiento, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano de los profesionales y acompañar la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).

Los equipos fueron obtenidos a partir de una gestión realizada por la Cooperadora, presidida por Sandra Torres, ante Fundación Equidad, una organización que trabaja desde hace años en la recuperación, reacondicionamiento y donación de equipamiento tecnológico a instituciones educativas, sociales y de salud.

La entrega estuvo encabezada por Torres, junto a la vicepresidenta de la Cooperadora, Viviana Fourcade, y la secretaria, Andrea Grimaux, quienes acompañaron a los responsables de los distintos sectores beneficiados.

En total, las diez computadoras fueron distribuidas entre Guardia de Adultos, Oncología, Neumonología, Consultorio 7, SAMO, Salud Digital, Vacunación y Docencia e Investigación, de acuerdo con las necesidades específicas de cada área.

La distribución quedó establecida de la siguiente manera: Guardia de Adultos recibió un equipo; Oncología, uno; Neumonología, uno; Consultorio 7, uno; SAMO, tres; Salud Digital, uno; Vacunación, uno; y Docencia e Investigación, uno.

Uno de los principales objetivos de la incorporación del equipamiento es acompañar la utilización del sistema Historia de Salud Integrada, que permite avanzar en la informatización de los procesos sanitarios y facilitar el acceso a la información necesaria para la atención de los pacientes.

Desde la Guardia de Adultos, la Dra. Karina Taborda explicó que la nueva computadora permitirá cargar historias clínicas, trabajar con imágenes y enviarlas para realizar interconsultas, herramientas que pueden agilizar la comunicación entre los profesionales y las tareas vinculadas con la atención.

En tanto, para el área de Docencia e Investigación, el nuevo equipo permitirá reemplazar una computadora que había quedado completamente obsoleta. Allí, el acceso a tecnología adecuada resulta clave para las tareas de capacitación, formación y producción de conocimiento que se desarrollan dentro del hospital.

Un aporte para la salud pública de Quilmes

Desde la Cooperadora destacaron especialmente el acompañamiento de Fundación Equidad, cuya tarea de inclusión digital comenzó en 2001 y contempla la recuperación y reacondicionamiento de computadoras para que puedan ser reutilizadas por hospitales, escuelas y organizaciones sociales.

La entrega representa además un ejemplo de articulación entre instituciones con objetivos sociales y la Cooperadora del Hospital Iriarte, que identifica las necesidades concretas de los distintos servicios y gestiona recursos para darles respuesta.

En ese sentido, desde la entidad remarcaron que la incorporación de tecnología tiene una importancia particular en un hospital público de la magnitud del Iriarte, ya que permite mejorar procesos, facilitar el acceso a la información sanitaria y brindar herramientas para el trabajo diario de los equipos de salud.

"Agradecemos profundamente a Fundación Equidad por acompañarnos y hacer posible esta entrega. Para nosotros no se trata solamente de diez computadoras: cada equipo responde a una necesidad concreta de un servicio y se convierte en una herramienta para quienes trabajan todos los días atendiendo a nuestros vecinos", sostuvo Torres.

Y agregó: "Desde la Cooperadora vamos a seguir gestionando, buscando aliados y trabajando para que cada aporte llegue al lugar donde verdaderamente hace falta".