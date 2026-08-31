El nuevo Hospital Méndez empieza a tomar forma: adjudicaron la primera etapa

La Provincia de Buenos Aires adjudicó la primera etapa de la obra del nuevo edificio del Hospital Julio Méndez, que funcionará como Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación en Bernal Centro.



Los trabajos estarán a cargo de SALBACO S.A., cuya propuesta fue considerada la más conveniente para el Estado bonaerense dentro del proceso de Licitación Pública N° 19/2026.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 360 días corridos y contempla una inversión total de $2.903.775.345,71, que incluye los trabajos de construcción, dirección e inspección, reservas previstas por la legislación vigente y tareas de embellecimiento.

La licitación había sido autorizada en marzo de este año, con un presupuesto oficial inicial de $3.693.120.344,26 y un plazo de ejecución de un año. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido entre la elaboración del presupuesto y la apertura de las ofertas, el monto fue actualizado posteriormente a $3.967.519.809,52.

14 empresas participaron de la licitación

El proceso contó con 14 ofertas presentadas por empresas y uniones transitorias. Entre las firmas participantes estuvieron FENBER Ingeniería, SALBACO, KIR, Construcciones Saddemi, EBCON, Grupo Constructor del Oeste, Tecma-Bauber Hospital Méndez UT, Espacio 3, SES, Construcciones La Plata, INSA, CYLP y Nelson Oscar Pecci.

Por otra parte, la propuesta de Edificaciones Kaimo fue rechazada debido a que no presentó el sobre cerrado con el presupuesto de la oferta, tal como exige la normativa de obras públicas.

Finalmente, la comisión evaluadora recomendó adjudicar los trabajos a SALBACO S.A. por $2.765.500.329,25, correspondientes específicamente a la ejecución de la obra, al considerar que se trataba de la propuesta más conveniente para el interés fiscal de la Provincia.

La resolución también desestimó las observaciones realizadas contra la oferta de la empresa adjudicataria por otra de las firmas que participó del proceso.

Cuánto se invertirá durante 2026

De acuerdo con la resolución provincial, durante el ejercicio 2026 se destinarán $800 millones para esta primera etapa.

De ese total, $761.904.761,90 corresponden a la ejecución de la obra, mientras que el monto restante será destinado a dirección e inspección, reservas legales y trabajos de embellecimiento.

El resto de la inversión, por $2.103.775.345,71, deberá ser contemplado en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2027.

Además, la Provincia aprobó el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al 5% del monto del contrato, que estará sujeto a la constitución de la garantía correspondiente.

Con la adjudicación ya formalizada, el proyecto del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez cuenta con empresa contratista definida y un plazo de ejecución establecido. Se trata de la primera etapa del futuro Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación de Bernal.

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La Provincia adjudicó la primera etapa del nuevo Hospital Julio Méndez en Quilmes

La Provincia de Buenos Aires adjudicó la primera etapa de la obra del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez, que funcionará como Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación en Bernal, partido de Quilmes. Los trabajos estarán a cargo de la empresa SALBACO S.A., cuya propuesta fue considerada la más conveniente para el Estado bonaerense.

La adjudicación se formalizó mediante la Licitación Pública N° 19/2026 y contempla una inversión total de $2.903.775.345,71, que incluye el costo de ejecución de la obra, dirección e inspección, reservas previstas por la legislación vigente y trabajos de embellecimiento.

El plazo establecido para completar esta primera etapa es de 360 días corridos.

Una licitación con 14 ofertas

El proceso licitatorio había sido autorizado en marzo de este año, con un presupuesto oficial inicial de $3.693.120.344,26 y un plazo de ejecución de un año.

Sin embargo, debido al tiempo transcurrido entre la elaboración del presupuesto y la apertura de las ofertas, el monto fue actualizado posteriormente a $3.967.519.809,52.

En total, se recibieron 14 ofertas de empresas y uniones transitorias interesadas en ejecutar los trabajos. Entre las firmas participantes estuvieron FENBER Ingeniería, SALBACO, KIR, Construcciones Saddemi, EBCON, Grupo Constructor del Oeste, Tecma-Bauber Hospital Méndez UT, Espacio 3, SES, Construcciones La Plata, INSA, CYLP y Nelson Oscar Pecci.

Por su parte, la propuesta de Edificaciones Kaimo fue rechazada durante el proceso debido a que no presentó el sobre cerrado con el presupuesto de la oferta, tal como exige la normativa vigente en materia de obras públicas.

Finalmente, la comisión evaluadora recomendó adjudicar los trabajos a SALBACO S.A. por $2.765.500.329,25, correspondientes específicamente a la ejecución de la obra. Según la resolución, la propuesta resultó la más conveniente para el interés fiscal de la Provincia.

La resolución también desestimó las observaciones realizadas contra la oferta de SALBACO por otra de las empresas participantes.

Cuánto se invertirá durante 2026

De acuerdo con lo establecido en la resolución, durante el ejercicio 2026 se destinarán $800 millones para esta primera etapa.

De ese total, $761.904.761,90 corresponden a la ejecución de la obra, mientras que el resto se distribuirá entre los conceptos de dirección e inspección, reservas legales y trabajos de embellecimiento.

La inversión restante, por $2.103.775.345,71, deberá contemplarse dentro del presupuesto correspondiente al ejercicio 2027.

Además, la Provincia autorizó el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al 5% del monto del contrato, que estará sujeto a la constitución de la garantía correspondiente.

Con la adjudicación ya formalizada, el proyecto del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez cuenta con empresa contratista definida y un plazo de 360 días corridos para la ejecución de esta primera etapa, que forma parte del futuro Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación de Bernal.