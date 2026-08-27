El PJ de Quilmes organiza un panel sobre el golpe de 1955

El Partido Justicialista (PJ) de Quilmes realizará este jueves 28 de agosto un panel y debate sobre el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón. La actividad se desarrollará en el marco de un ciclo de charlas de formación impulsado por el peronismo quilmeño.

El encuentro, denominado "16 de septiembre de 1955: el Golpe que derrocó a Perón", busca generar un espacio de análisis y debate sobre uno de los acontecimientos centrales de la historia política argentina y su impacto en el movimiento peronista.

La iniciativa forma parte de una propuesta del PJ Quilmeño para abrir sus actividades a la militancia peronista y a la comunidad. Según se informó, el objetivo también es recuperar el debate histórico para reflexionar sobre el presente y proyectar los desafíos del peronismo y del país hacia los próximos años.

El panel estará integrado por Hugo Crexell, hijo de un marino leal a Perón que participó en los enfrentamientos de 1955 y director de la película Ensenada '55; Paula Tagliabue, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y productora del film; Mariano Suárez, bisnieto de Armando Bucich, intendente de Quilmes derrocado por el golpe; Romina Cuevas, licenciada en Historia, profesora de Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes; y Domingo Rodríguez Basalo, abogado, escritor, docente universitario y autor del libro Argentina Golpeada.

La actividad se realizará el 28 de agosto a las 18, en el Colegio de Abogados de Quilmes, ubicado en Alvear 414. Desde el PJ Quilmeño señalaron que será una nueva oportunidad para encontrarse y debatir sobre los acontecimientos que marcaron la historia del país y del peronismo, además de plantear una mirada hacia el futuro y discutir "qué peronismo y qué Argentina queremos en los próximos 20 años".