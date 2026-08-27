Menú
Radio en vivo
Jueves, 27 de agosto de 2026

El PJ de Quilmes organiza un panel sobre el golpe de 1955

La actividad se desarrollará en el marco de un ciclo de charlas de formación impulsado por el peronismo quilmeño.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Partido Justicialista (PJ) de Quilmes realizará este jueves 28 de agosto un panel y debate sobre el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón. La actividad se desarrollará en el marco de un ciclo de charlas de formación impulsado por el peronismo quilmeño.

El encuentro, denominado "16 de septiembre de 1955: el Golpe que derrocó a Perón", busca generar un espacio de análisis y debate sobre uno de los acontecimientos centrales de la historia política argentina y su impacto en el movimiento peronista.

La iniciativa forma parte de una propuesta del PJ Quilmeño para abrir sus actividades a la militancia peronista y a la comunidad. Según se informó, el objetivo también es recuperar el debate histórico para reflexionar sobre el presente y proyectar los desafíos del peronismo y del país hacia los próximos años.

El panel estará integrado por Hugo Crexell, hijo de un marino leal a Perón que participó en los enfrentamientos de 1955 y director de la película Ensenada '55; Paula Tagliabue, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y productora del film; Mariano Suárez, bisnieto de Armando Bucich, intendente de Quilmes derrocado por el golpe; Romina Cuevas, licenciada en Historia, profesora de Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes; y Domingo Rodríguez Basalo, abogado, escritor, docente universitario y autor del libro Argentina Golpeada.

La actividad se realizará el 28 de agosto a las 18, en el Colegio de Abogados de Quilmes, ubicado en Alvear 414. Desde el PJ Quilmeño señalaron que será una nueva oportunidad para encontrarse y debatir sobre los acontecimientos que marcaron la historia del país y del peronismo, además de plantear una mirada hacia el futuro y discutir "qué peronismo y qué Argentina queremos en los próximos 20 años".

Esta nota habla de:
1
Descuento del 55% en la SUBE: cómo acceder al beneficio de ANSES
Sociedad

Descuento del 55% en la SUBE: cómo acceder al beneficio de ANSES

2
Avanza la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta
Noticias Locales

Avanza la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta

3
Choque fatal en Quilmes Oeste: un auto se incrustó contra una vivienda y murió la conductora
Noticias Locales

Choque fatal en Quilmes Oeste: un auto se incrustó contra una vivienda y murió la conductora

4
ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 27 de agosto
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 27 de agosto

5
Le vaciaron las cuentas con una estafa virtual y la Justicia ordenó devolverle todo el dinero
Noticias Locales

Le vaciaron las cuentas con una estafa virtual y la Justicia ordenó devolverle todo el dinero

Últimas noticias de PJ