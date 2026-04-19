El tiempo en el AMBA para el domingo: cielo algo nublado y escaso riesgo de lluvia

En el AMBA, donde se disputará el Superclásico, se espera una jornada con mucha nubosidad y temperaturas templadas: la mínima será agradable y la máxima rondará los 24/25 °C.

Si bien hay cierta inestabilidad, la probabilidad de precipitaciones es baja. Algunos modelos marcan apenas entre un 10% y 20% de chances de lloviznas aisladas durante el inicio de la tarde, con una leve suba de esa posibilidad hacia la noche.

El escenario cambia en el centro y norte argentino, donde el mal tiempo se hará sentir con mayor intensidad. Se prevén lluvias importantes, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y sectores del noroeste bonaerense.

En síntesis, el AMBA quedaría al margen del núcleo más fuerte de tormentas, por lo que no se esperan complicaciones significativas durante la tarde del partido. De todos modos, quienes tengan previsto viajar hacia el interior del país deberán mantenerse atentos y tomar precauciones ante condiciones más adversas.