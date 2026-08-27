Elevan a juicio la causa contra Franco Lutens y la Diócesis de Quilmes ratificó su colaboración con la Justicia

La causa penal contra el presbítero Franco Lutens, imputado por delitos contra la integridad sexual y actualmente bajo prisión preventiva, fue elevada a juicio oral, según se informó en las últimas horas.

El avance de la investigación fue comunicado por el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, quien difundió un mensaje en el que se refirió a la situación judicial del sacerdote y expresó su profundo dolor por el sufrimiento que atraviesan las personas afectadas y sus familias.

En el comunicado, Tissera reafirmó además la plena disponibilidad del Equipo Diocesano para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, organismo que continuará a disposición en el marco de las actuaciones correspondientes.

El obispo también reiteró el compromiso de la Diócesis de Quilmes de colaborar de manera activa, transparente y respetuosa con las autoridades judiciales, al tiempo que destacó que esa disposición se mantendrá durante todo el proceso legal.

De esta manera, la causa contra Lutens ingresará en una nueva instancia judicial, luego de que se resolviera su elevación a juicio oral por los hechos por los que se encuentra imputado y detenido preventivamente.