En medio de la polémica, Mayra Mendoza encabezó la apertura de las jornadas del Fuero Penal Juvenil

La diputada provincial, Mayra Mendoza, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, encabezaron este jueves la apertura de las XII Jornadas del Fuero Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal de Quilmes (Av. Mitre 721). El encuentro se desarrollará durante dos jornadas, sumando la de mañana viernes, bajo el eje central "Nuevos desafíos para el Fuero Penal Juvenil: las leyes 27.801 y 15.571".

"Vamos a estar siempre en los lugares donde nos podamos convocar para pensar mejores estrategias, formas de abordar y de vincularnos con los pibes y pibas para ofrecerles un proyecto de vida mejor. Más en estos tiempos tan difíciles donde solo se les está ofreciendo violencia, crueldad, querer salvarse solos, caminos cortos y no el esfuerzo diario, del sacrificio de todos los días, de esa cultura que nosotros quizá hemos visto de nuestros padres y madres", sostuvo Mayra.

En ese marco, la Diputada Provincial destacó la media sanción de la Ley de Prevención Digital, llamada Ley Ema, que busca crear programas de prevención y abordaje integral de la violencia digital en las escuelas: "Una niña adolescente se quitó la vida por no poder soportar, sentir vergüenza y que iba a ser juzgada luego de que se viralice su imagen sin su consentimiento, y siento que teníamos que poder ofrecerle otro marco de contención y escucha; y en cuanto a quien reenvió la foto, poder ver si era conciente del daño que hacía. Tenemos que abordar este tipo de temas que están viviendo nuestros jóvenes".

Mayra también remarcó la Ley Provincial de su autoría para instalar cartelería con líneas de asistencia y atención en salud contra el suicidio, en estaciones y pasos ferroviarios de la provincia de Buenos Aires: "Estamos viviendo los índices más altos de suicidios en jóvenes, pero también en adultos, en hombres adultos. Justamente por este contexto, donde algunas cuestiones fundamentales de la vida y como ordenadores sociales hoy no están siendo garantizadas. Desde hace 10 años a esta parte, el ordenador social que es el trabajo o el salario se viene perdiendo y eso desordena las familias", sostuvo, y agregó "más del 40% de nuestra población en el conurbano bonaerense está endeudada, y la mayoría son deudas de supervivencia, para comprar alimentos, remedios y lo básico que se necesita para vivir".

A su vez, Juan Martín Mena destacó: "En pocos días vamos a estar poniendo en funcionamiento la Alcaidía de Quilmes, que forma parte del plan de infraestructura penitenciaria más ambicioso que tuvo en toda su historia la provincia de Buenos Aires, con el que estamos construyendo 12.256 plazas, la mitad de lo que se construyó en 200 años de historia y lo estamos haciendo en un mandato y medio de gobierno".

En este cotexto, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, expresó: "Este es un espacio de intercambio y capacitación sobre los cambios en el régimen penal juvenil y la protección de los derechos de las y los adolescentes. Frente a la pronta implementación de la nueva Ley de Imputabilidad, tenemos la responsabilidad de fortalecer el trabajo conjunto y tejer redes para acompañar y desarrollar respuestas integrales. El punitivismo no va a cambiar las desigualdades, violencias e injusticias que se ejercen sobre nuestros pibes y pibas que, al fin y al cabo, son el futuro de nuestra patria. La salida nunca puede ser el abandono, tiene que ser con más inversión, inclusión y acompañamiento a las juventudes".



La organización de las jornadas está a cargo de la Comisión Provincial del Fuero Penal Juvenil, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes.



Participaron también de la actividad el presidente del Colegio de Magistrados, Matías Javier Rappazzo; su par del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo; el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (Departamental Quilmes), Gustavo Gil; la presidenta de la Comisión Penal Juvenil del Colegio Provincial, Natalia Giombi; funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes y vicepresidente 2º del Colegio Provincial, Mario Caputo, y la presidenta de la Comisión de Funcionarios y Funcionarias del Colegio local y provincial, Erika Rodríguez Meroni.