Encontraron otro lobito marino en la Ribera de Quilmes: lo rescataron y quedó bajo resguardo

Un nuevo lobito marino fue encontrado este lunes en la Ribera de Quilmes, en la zona de Cervantes y 26. El animal fue capturado por guardavidas y quedó bajo resguardo del área de Zoonosis.

El hallazgo se produjo pocos días después de un episodio similar ocurrido la semana pasada en inmediaciones del Centro Tradicionalista El Fortín, donde otro ejemplar había sido encontrado sobre las escalinatas de la costa quilmeña.

En esta oportunidad, el lobito marino apareció en otro sector de la Ribera y fue puesto a resguardo por el personal de guardavidas, que intervino para capturarlo y garantizar su protección.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud del animal ni sobre los pasos a seguir para su recuperación.