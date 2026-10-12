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Lunes, 12 de octubre de 2026

Encontraron otro lobito marino en la Ribera de Quilmes: lo rescataron y quedó bajo resguardo

El animal apareció en la zona de Cervantes y 26 y fue capturado por guardavidas. La semana pasada se había registrado otro hallazgo similar en inmediaciones de El Fortín.

Redacción FMQ
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Un nuevo lobito marino fue encontrado este lunes en la Ribera de Quilmes, en la zona de Cervantes y 26. El animal fue capturado por guardavidas y quedó bajo resguardo del área de Zoonosis.

El hallazgo se produjo pocos días después de un episodio similar ocurrido la semana pasada en inmediaciones del Centro Tradicionalista El Fortín, donde otro ejemplar había sido encontrado sobre las escalinatas de la costa quilmeña.

En esta oportunidad, el lobito marino apareció en otro sector de la Ribera y fue puesto a resguardo por el personal de guardavidas, que intervino para capturarlo y garantizar su protección.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud del animal ni sobre los pasos a seguir para su recuperación.

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