Encontraron un cuerpo junto a un arroyo y crece el misterio en Quilmes Oeste

Un hombre fue encontrado muerto este sábado a la vera de un arroyo en Quilmes Oeste y la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de Horacio Luis Rapaport, entre 887 y 887 Bis, luego de que un vecino advirtiera la presencia del cuerpo desde un puente y diera aviso a las autoridades.

Tras la denuncia, varios móviles policiales se trasladaron hasta el lugar y desplegaron un operativo para preservar la escena. En total, participaron alrededor de nueve móviles, además de efectivos de Defensa Civil, Guardia Urbana y Bomberos de Solano, que colaboraron con las tareas realizadas en la zona.

En medio del procedimiento, el vecino habría señalado que durante la noche anterior se habían escuchado disparos en ese mismo sector y que efectivos policiales habían intervenido a raíz de ese episodio. Sin embargo, este dato todavía deberá ser corroborado por los investigadores y no se estableció, por el momento, una relación entre esos disparos y la muerte del hombre.

La zona permaneció cercada mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica, cuyos peritos deberán realizar las tareas correspondientes para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

La investigación continúa y serán las pericias las que permitan establecer qué ocurrió y si la muerte estuvo vinculada con algún hecho ocurrido previamente en el lugar.