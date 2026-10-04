¿Encontraste una mascota perdida? Un QR creado en Quilmes puede llevarla de vuelta a casa

Un proyecto desarrollado íntegramente en Quilmes busca facilitar el reencuentro entre mascotas perdidas y sus dueños. Se trata de Webllita, un sistema creado por el estudio Cortez Diseño, dirigido por el quilmeño Miguel Ángel Cortez, que utiliza códigos QR para identificar a los animales y agilizar el contacto con sus familias.

La propuesta parte de una situación cada vez más habitual: publicaciones en redes sociales de vecinos que buscan a sus mascotas perdidas y, al mismo tiempo, personas que encuentran perros o gatos sin saber cómo localizar a sus dueños.

Webllita busca achicar esa distancia a través de una placa con un código QR que puede ser escaneado directamente con la cámara de cualquier celular, sin necesidad de instalar una aplicación.

Al acceder al código, quien encuentra a la mascota puede consultar una ficha digital con información del animal, como su fotografía, zona y datos importantes a tener en cuenta. Además, cuenta con un botón para establecer contacto directo con sus dueños mediante WhatsApp.

"Con Webllita, el que la encuentra simplemente escanea con la cámara del celular o un lector de QR y ya tiene todo lo que necesita para conectarse con sus dueños", explicaron desde Cortez Diseño.

Una de las características principales del sistema es que no requiere un abono mensual: se trata de una compra única. Además, los datos de la ficha pueden modificarse las veces que sea necesario. De esta manera, el dueño puede actualizar su número de teléfono, cambiar su ubicación por una mudanza, vacaciones o incluso modificar quién tiene a cargo temporalmente a la mascota.

Otra de las funciones es que el sistema puede avisar automáticamente al dueño cuando alguien escanea el código. En caso de que la persona que encontró al animal acepte compartir su ubicación, el propietario recibe un correo electrónico con un enlace que permite conocer el lugar del escaneo a través de Google Maps.

"El sistema no es nuevo, pero tiene varias mejoras respecto de otras opciones existentes", explicó Miguel Ángel Cortez, director creativo de la firma.

Entre esas mejoras también se encuentra la posibilidad de contar con dos placas por el precio de una, ya que el producto incluye una unidad de repuesto para tener disponible ante una eventual pérdida o deterioro.

El proyecto fue ideado y desarrollado íntegramente en Quilmes y actualmente se encuentra en etapa de preregistro. Quienes quieran conocer la propuesta y sumarse pueden hacerlo a través de webllita.com.