Encuentro con el Papa León XIV: "Habló de profundizar el diálogo social"

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), fue recibido en una audiencia privada por el papa León XIV en Roma, donde le entregó un informe sobre la situación económica y social de la Argentina.



Tras el encuentro, el dirigente social habló en Radio FMQ y destacó el mensaje del pontífice, con especial énfasis en la necesidad de profundizar el diálogo social y recuperar la justicia social como una orientación frente a los desafíos que atraviesan la Argentina y el mundo.

"Él fue muy claro con la necesidad de profundizar el diálogo social. Pudimos entregarle un informe sobre la realidad argentina", relató Gramajo al referirse a la reunión.

El dirigente también remarcó la relevancia que tiene la visita y el vínculo con el nuevo pontífice para la sociedad argentina. "Para todos los argentinos tiene una relevancia importante la visita del Papa", sostuvo.

Gramajo vinculó la actual situación del país con las dificultades para alcanzar acuerdos entre los distintos sectores. "Si nosotros llegamos a una situación de gravedad social y política es porque no llegamos a construir una propuesta colectiva", afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de asumir una actitud de mayor apertura para abordar los problemas nacionales. "Tenemos que asumir este camino. Tenemos que arremangarnos, ser humildes y pensar en los problemas que tiene la Argentina", expresó.

Finalmente, el secretario general de la UTEP llamó a prestar atención al mensaje de León XIV y trasladarlo al terreno de las acciones concretas. "Hay que escuchar mucho lo que plantea León y también llevarlo a la práctica. Espero que el mensaje sea en esa dirección y ojalá sea para que todos los sectores abran la mente y el corazón", concluyó.

La audiencia tuvo como eje la realidad social y económica argentina y el desafío de fortalecer instancias de diálogo entre los distintos sectores, en línea con el planteo del pontífice sobre la necesidad de promover espacios de encuentro y búsqueda de soluciones colectivas.