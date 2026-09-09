Encuentro de Chengdu: Mayra Mendoza destacó la cooperación entre Argentina y China
La jornada reunió a representantes de ambos países para analizar oportunidades de inversión y desarrollo productivo. Mendoza remarcó la necesidad de consolidar alianzas estratégicas de largo plazo.
La diputada Mayra Mendoza participó este martes del Encuentro de Chengdu en Argentina, una jornada de articulación internacional destinada a fortalecer los vínculos entre la comunidad china y la provincia de Buenos Aires y promover proyectos conjuntos de cooperación, inversión y desarrollo productivo.
Durante la actividad, Mendoza encabezó distintos encuentros con representantes asiáticos, con quienes analizó posibilidades de cooperación e iniciativas estratégicas orientadas a potenciar la producción local, generar empleo formal y abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico.
La jornada tuvo como uno de sus principales objetivos profundizar los lazos entre Argentina y China y avanzar en acuerdos que puedan traducirse en proyectos concretos para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires.
A través de sus redes sociales oficiales, Mendoza compartió imágenes del encuentro y destacó la importancia de generar espacios de diálogo y articulación entre ambos países. En ese sentido, sostuvo que la construcción de "puentes" resulta fundamental para alcanzar un crecimiento compartido y consolidar las relaciones bilaterales.
La dirigente también remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de la industria nacional, la ciencia y la tecnología, con un Estado capaz de articular políticas junto al sector privado.
Según planteó Mendoza, una planificación estratégica y una articulación eficiente entre los distintos sectores pueden permitir la concreción de nuevas inversiones y proyectos productivos, con impacto directo en la generación de empleo y en el bienestar de la comunidad quilmeña.
Finalmente, la diputada destacó que el escenario internacional actual requiere profundizar el diálogo y la cooperación entre las naciones. En ese marco, Quilmes y la provincia de Buenos Aires buscan consolidar vínculos estratégicos con China que permitan avanzar en alianzas de largo plazo y generar beneficios para ambas partes.