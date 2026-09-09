Encuentro de Chengdu: Mayra Mendoza destacó la cooperación entre Argentina y China

La diputada Mayra Mendoza participó este martes del Encuentro de Chengdu en Argentina, una jornada de articulación internacional destinada a fortalecer los vínculos entre la comunidad china y la provincia de Buenos Aires y promover proyectos conjuntos de cooperación, inversión y desarrollo productivo.

Durante la actividad, Mendoza encabezó distintos encuentros con representantes asiáticos, con quienes analizó posibilidades de cooperación e iniciativas estratégicas orientadas a potenciar la producción local, generar empleo formal y abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico.

La jornada tuvo como uno de sus principales objetivos profundizar los lazos entre Argentina y China y avanzar en acuerdos que puedan traducirse en proyectos concretos para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales oficiales, Mendoza compartió imágenes del encuentro y destacó la importancia de generar espacios de diálogo y articulación entre ambos países. En ese sentido, sostuvo que la construcción de "puentes" resulta fundamental para alcanzar un crecimiento compartido y consolidar las relaciones bilaterales.

La dirigente también remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de la industria nacional, la ciencia y la tecnología, con un Estado capaz de articular políticas junto al sector privado.

Según planteó Mendoza, una planificación estratégica y una articulación eficiente entre los distintos sectores pueden permitir la concreción de nuevas inversiones y proyectos productivos, con impacto directo en la generación de empleo y en el bienestar de la comunidad quilmeña.

Finalmente, la diputada destacó que el escenario internacional actual requiere profundizar el diálogo y la cooperación entre las naciones. En ese marco, Quilmes y la provincia de Buenos Aires buscan consolidar vínculos estratégicos con China que permitan avanzar en alianzas de largo plazo y generar beneficios para ambas partes.