Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en Quilmes: cuándo, dónde y el cronograma

El sábado 12 de septiembre se llevará a cabo el 11° Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. La jornada comenzará a las 9.30 en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), ubicada en Roque Sáenz Peña 352, Bernal, y se espera la participación de más de 1.500 mujeres y diversidades de la región.

La actividad es organizada por una Comisión Organizadora que, a través de una declaración, convocó a participar de una nueva edición del encuentro y destacó la importancia de sostener los espacios de organización y debate.

"Una vez más, nos convocamos para dar cuenta de nuestras vidas y nuestras luchas, especialmente en este momento, que desde el propio presidente Milei nos atacan con discursos de odio, vaciamiento de políticas públicas y se ponen en jaque los derechos conquistados", expresaron desde la organización.

En ese sentido, señalaron que las mujeres y diversidades vienen protagonizando distintas jornadas de movilización y plantearon la necesidad de continuar organizadas frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Como ocurre cada año, el encuentro contará con distintos talleres de debate sobre problemáticas y temáticas que atraviesan la vida cotidiana de mujeres y diversidades. Entre los ejes propuestos se encuentran trabajo; trabajo comunitario; violencias por motivos de género; salud; educación, ciencia y cultura; deporte; rurales, originarias y migrantes; y soberanía nacional y lucha antiimperialista.

El cronograma del encuentro

La jornada comenzará a las 9.30 con las acreditaciones e inscripciones, mientras que a las 11 tendrá lugar el acto de apertura. A partir de las 12 se desarrollarán los distintos talleres, donde las participantes podrán debatir y compartir experiencias en torno a las diferentes temáticas.

A las 15 está previsto el acto de cierre y, finalmente, a las 16 se realizará una marcha como conclusión de la jornada.

Desde la Comisión Organizadora invitaron a todas las mujeres y diversidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela a participar del encuentro y remarcaron el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y la lucha colectiva.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción. Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal.

Lugar: Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal.

Fecha: sábado 12 de septiembre.

Inicio: 9.30 horas.