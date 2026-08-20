Entraron a robar a un jardín y una escuela: se llevaron tablets y equipos electrónicos

El Jardín de Infantes Nº 951 "Pachamama" fue víctima de un robo que generó preocupación e impotencia entre las familias de la comunidad educativa. El hecho también afectó a la escuela ubicada junto a la institución, donde los delincuentes ingresaron tras forzar distintos accesos.

Según denunciaron las familias, los responsables rompieron ventanas y retiraron rejas para poder entrar a los establecimientos. Una vez en el interior, se llevaron distintos elementos de valor, entre ellos artefactos electrónicos, un equipo de música y tablets.

Desde la comunidad educativa remarcaron que los objetos sustraídos son utilizados diariamente en las actividades del jardín y resultan herramientas importantes para el aprendizaje y la recreación de los niños y niñas.

"Son recursos que necesitamos para que nuestros chicos puedan aprender, jugar y disfrutar de sus actividades", expresaron las familias, quienes manifestaron su tristeza y preocupación por lo ocurrido.

La denuncia correspondiente ya fue realizada y el caso quedó en manos de las autoridades competentes. Mientras tanto, las familias reclamaron que se tomen medidas para evitar nuevos episodios de inseguridad en las instituciones educativas.

"Tenemos miedo y mucha impotencia. No podemos seguir naturalizando que entren a robar a instituciones educativas", señalaron desde la comunidad del Jardín 951, al tiempo que pidieron mayor protección para los establecimientos y quienes concurren diariamente a ellos.